L'AS Eupen annonce l'arrivée d'une légende du football international au sein de son Conseil d'Administration !

On pensait que l'arrivée d'Oguchi Onyewu à Virton serait l'une des infos les plus surprenantes de l'été. C'était sans compter sur l'AS Eupen.

"Tim Cahill membre du Conseil d'Administration de la KAS Eupen" : voilà l'intitulé d'un communiqué qu'il nous a fallu relire à deux fois pour croire. Le club germanophone a en effet annoncé ce lundi que Cahill (41 ans), international australien à 108 reprises et ayant pris part à 4 Coupes du Monde, meilleur buteur des Socceroos mais aussi véritable légende d'Everton (278 matchs, 68 buts), intégrait son CA, lui qui est également directeur de l'Aspire Zone Foundation.

Andreas Bleicher, membre du CA, commente : "Nous sommes ravis qu’avec Tim Cahill, une personnalité aussi expérimentée dans le football international soutienne la KAS Eupen en rejoignant notre conseil d’administration. Tim nous apportera non seulement son immense expérience sur le terrain, mais aussi son expertise et son réseau international. Je suis particulièrement heureux qu’avec Tim nous pouvons saluer parmi nous un véritable Teamplayer, avec qui nous avons déjà entamé un échange professionnel intensif au niveau du conseil d’administration ainsi que dans le domaine sportif au cours des dernières semaines. Nous sommes convaincus que sur la manière de gérer un club en tant qu’entité unie, Tim a des vues qui conviennent parfaitement à nos idées".

Tim Cahill lui-même s'est exprimé via le communiqué de l'AS Eupen : "Je suis fier et ravi de faire partie du conseil d’administration de la KAS Eupen. Ayant passé quelque temps au club avant la saison et l’ayant étudié à distance la saison dernière, j’y vois un énorme potentiel, non seulement parce qu’il y a des collaborateurs qui travaillent dur et en équipe soudée pour le bien du club, ce qui, selon moi, est crucial pour le succès sur et en dehors du terrain. Je suis impatient de travailler de manière très intense avec le conseil d’administration, la direction ainsi qu’avec et le département des sports, pour aider à développer l’identité du club et contribuer à sa croissance et à son développement futur. Le cœur de notre club battra toujours au rythme de nos supporters et je suis impatient de passer plus de temps avec eux pour en apprendre davantage sur notre club de football. Allons-y les Pandas".