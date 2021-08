OFFICIEL: Tajon Buchanan est un joueur du Club de Bruges

Une arrivée qui se fera.... en janvier.

Comme annoncé un peu plus tôt dans la soirée, Tajon Buchanan est un joueur de Bruges. Le jeune Canadien de 22 ans va donc découvrir l'Europe en quittant la MLS et New England Revolution. La presse américaine annonce cependant que le joueur va terminer la saison en MLS avant de rejoindre Bruges en janvier. Il y sera prêté.

L'ailier Canadien compte 9 sélections et 1 but pour son pays.