Officiel : le jeune Pierre Dwomoh quitte le Racing Genk

En froid avec sa direction, Pierre Dwomoh (17 ans) quitte le Racing Genk et rejoint le Bosuil.

L'Antwerp a décidément pris l'habitude cet été d'aller chercher les joueurs en conflit avec leur direction : après Michel-Ange Balikwisha, qui avait menacé d'utiliser la loi de 78, c'est Pierre Dwomoh (17 ans) qui rejoint le Bosuil, lui qui avait également brandi cette possibilité pour forcer le Racing Genk de le libérer. Dwomoh était en froid avec son club depuis plus d'un an, lorsqu'une altercation avec son coach en Espoirs l'avait mis sur la touche.

Depuis, Dwomoh avait brièvement pu intégrer l'équipe A la saison passée, mais était de nouveau écarté cet été et avait été prié de retourner en U21. Le jeune talent limbourgeois avait refusé et cherchait une porte de sortie. C'est chose faite, et c'est l'Antwerp qui décroche la timbale : Pierre Dwomoh signe pour 5 ans chez le Great Old et tentera d'y lancer sa prometteuse carrière.