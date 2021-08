Arnaud Bodart furieux : "C'est la honte"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a reçu une énorme gifle au parc Duden face à l'Union Saint-Gilloise. Le promu bruxellois n'a fait qu'une bouchée des Rouches (4-0) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège s'est lourdement incliné à l'Union Saint-Gilloise ce week-end. "J’ai très mal vécu ce match, c’est déjà la deuxième fois en peu de temps. Pour un gardien, ça commence à faire beaucoup, ça commence vraiment à me faire chier. Il ne faudrait pas que cela se reproduise une fois de plus pour faire déborder la goutte, mais que voulez-vous que je dise ? On n’était pas sur le terrain, on n’était pas dans les duels, on n’était nulle part", a lâché Arnaud Bodart au micro d'Eleven Sports.

© photonews

Après deux victoires de suite, le matricule 16 avait à coeur de confirmer et de faire la passe de trois au plus grand dam du dernier rempart liégeois. "C’est tout ou rien, ça fait très très mal. C’est la honte, ce n’est pas digne du Standard de Liège. Dans les moments difficiles on a tendance à réagir mais on retombe à chaque fois. Il va falloir faire quelque chose, sinon ça va encore se reproduire", a conclu le portier du matricule 16.