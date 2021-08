Le premier but d'Ugbo offre la victoire à Genk face à un Anderlecht qui n'aura pas démérité

Le RSCA aura touché deux fois le montant, mais s'incline finalement : Genk a pu compter sur un impact immédiat de sa nouvelle recrue Iké Ugbo.

Au vu des déculottées subies par le Standard à l'Union Saint-Gilloise et le FC Bruges à La Gantoise, on en connaît côté Mauves qui arrivent probablement avec une idée fixe à la Luminus Arena : ne pas être le troisième club du G5 à prendre l'eau ce week-end. Après la déconvenue d'Arnhem, le RSC Anderlecht n'a pas besoin de ça, et espère bien rebondir pour se remettre d'aplomb.

Alors que chez les Limbourgeois, le produit de Neerpede Mike Trésor Ndayishimiye entame la rencontre sur le banc, c'en est un autre qui retrouve le onze à Anderlecht, Anouar Aït El-Hadj débutant un match pour la première fois cette saison. Bien vite, le jeune médian va devoir bosser dur pour compenser un gros souci : les absences défensives répétées de Sergio Gomez, complètement aux fraises face à un Junya Ito intenable.

Plier sans rompre

Toutes les actions de Genk passent ainsi du côté gauche anderlechtois ; Ito centre sans succès, mais frappe également de peu à côté, après avoir roulé Harwood-Bellis dans la farine (18e). Quelques minutes plus tard, rebelote après que Thorstvedt ait battu Gomez : le centre d'Ito trouve la tête de Munoz, qui passe encore à côté (22e). Au bord de la rupture, Gomez revient ensuite bien sur le Japonais, mais n'est clairement pas dans son match.

El-Hadj viendra alors soutenir son équipier et le jeu anderlechtois acquerra du liant après la demi-heure, porté par un Olsson très propre et un Refaelov qui changera de flanc et délivrera quelques caviars à direction de Raman. Lucumi sauvera les meubles, d'abord devant Zirkzee (36e), puis Raman (45e). Alors que Genk était la meilleure équipe sur le terrain, le RSCA se sera même offert la plus grosse occasion de la mi-temps lorsque Harwood-Bellis trouve le poteau sur un coup-franc donné par Gomez (38e).

Les débuts de Kouame

Sans surprise, Zirkzee cède sa place à la pause après une mi-temps difficile et Christian Kouame peut faire ses débuts. Sa montée amène plus de présence dans le rectangle, mais aucune occasion concrète, même quand il sert Raman après un déboulé impressionnant - le Diable Rouge envoie au-dessus (65e). Juste avant, c'est Onuachu qui avait été servi par Ito : Harwood-Bellis, impeccable, s'était interposé (63e).

C'est le même Taylor Harwood-Bellis qui s'offrira ... presque le premier tir cadré du RSCA, sur corner : sa tête trouve la barre, puis rebondit au sol, ne récompensant pas son bon match (77e). Son homologue côté genkois, Jhon Lucumi, sauve ensuite un centre devant Kouame (80e) : le titre d'homme du match se jouera entre ces deux défenseurs centraux.

Hendrik Van Crombrugge, lui, répond présent sur le premier tir cadré du Racing Genk : une tête de Théo Bongonda que tout le monde voyait au fond (85e). Mais la profondeur du noyau limbourgeois fera la différence : un Onuachu mangé tout le match cède sa place à la nouvelle recrue Iké Ugbo ... qui pique son ballon au-dessus de Van Crombrugge sur un beau service de Thorstvedt (87e). Une banderille fatale à ce moment du match, quand Anderlecht tire la langue. Un dernier rush, avec une montée de Van Crombrugge sur corner, ne suffira pas : le RSCA ponctue sa semaine cauchemardesque par une défaite.