Malgré les rumeurs, Storm ne pense pas à partir : "Ma tête est à Malines"

Jusqu'à présent, Nikola Storm a été un joueur clé dans l'effectif du Kavé.

Auteur d'un doublé face à Courtrai, Nikola Storm confirme un peu plus son excellent début de saison.

Le Malinois fait logiquement l'objet de convoitises en cette fin de mercato, et même si en football tout peut rapidement changer, Storm l'assure : sa tête est bien au Kavé.

"Je ne prévois vraiment pas de départ, ma tête est entièrement à Malines. J'ai entendu quelques rumeurs la semaine dernière, mais je ne pense qu'au Kavé", a assuré le joueur à Gazet van Antwerpen.

Storm, dont le contrat se termine en 2026, avait rejoint Malines en provenance du Club de Bruges à l'été 2018, et y est devenu l'un des meilleurs joueurs. Cette saison, le joueur de 26 ans a inscrit trois buts en six matchs. Il avait terminé la saison dernière avec onze buts et cinq passes décisives en 36 matchs.