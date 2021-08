L'ultime (?) gros coup brugeois du mercato est en approche !

Comme annoncé ces derniers jours, le Club de Bruges devrait bien mettre un montant très élevé sur la table pour le jeune latéral français Faitout Maouassa.

Faitout Maouassa (23 ans) va quitter le Stade Rennais pour le FC Bruges. En fin de contrat dans un an, le latéral français est en discussions avancées avec le Club, rapporte le journal L'Equipe, qui évoque également un montant de transfert "supérieur à 4 millions d'euros" ; rappelons que Maouassa est estimé aux alentours des ... 12 millions par le site de référence Transfermarkt. Le fait que l'ex-international Espoirs français soit libre dans un an a naturellement influé sur les négociations.

L'arrivée de Maouassa, latéral gauche polyvalent pouvant également évoluer un cran plus haut sur l'échiquier, ouvrirait la porte à un départ de Fede Ricca et constituerait le dernier gros coup d'un mercato brugeois qui s'est accéléré ces derniers jours avec les arrivées confirmées de Wesley Moraes et Kamal Sowah.