🎥 Le premier but de la saison de Raphael Holzhauser

Avec un petit point au compteur, le Beerschot connaît un début de saison compliqué en Pro League et ferme d'ailleurs la marche au moment d'entamer la première trêve internationale de la saison. Des difficultés qui ont été confirmées à Charleroi où les Anversois, rapidement réduits à dix, ont bu la tasse.

Mais Raphael Holzhauser aura, au moins, profité du déplacement au Mambourg pour débloquer son compteur. Auteur de trois passes décisives lors des cinq premiers matchs de la saison, l'Autrichien avait relancé le suspense à Charleroi. Pour quelques secondes à peine, puisque Tyota Morioka a enfoncé le clou dans la foulée...

Rapha Holzhauser scored his first goal of the season against Charleroi. 💜#TogetherWeBuildHistory #CHABEE pic.twitter.com/4B0oYFNrCb