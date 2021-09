Le Beerschot clôture son mercato par l'arrivée d'un milieu de terrain

Moises Caicedo (19 ans), international équatorien à 10 reprises et notamment titulaire lors de trois matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 en juin dernier, débarque au Beerschot. Médian axial, il est prêté pour la saison à venir par Brighton & Hove Albion, où il a disputé un match de Coupe de la Ligue cette saison.

Caicedo est actuellement avec l'Équateur pour les prochains matchs de qualification, et rejoindra donc son nouveau club après la trêve internationale.

Beerschot trekt middenvelder Moises Caicedo aan van @OfficialBHAFC op huurbasis.



Moises Caicedo joins Beerschot on loan from Brighton until the end of the season.



Meer info op onze site. 👇#WelcomeMoises #TogetherWeBuildHistory