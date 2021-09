Jordi Condom : "L'équipe avance et se dirige vers la bonne voie"

Le promu sérésien compte neuf unités au compteur après six journées de Jupiler Pro League. Avant d'entamer cette trêve internationale, les Métallos étaient allés s'imposer du côté d'Eupen (1-2).

L'atmosphère est au beau fixe du côté du Pairay puisque Seraing reste sur deux victoires de suite (2-1 contre le Cercle de Bruges et 1-2 à Eupen) avant cette trêve internationale. "Une très bonne ambiance au sein du groupe. Ce succès à l'extérieur avant ce break nous a fait beaucoup de bien. Nous avons également effectué un team building en début de semaine et nous profitons de cet élan positif", a confié Jordi Condom en conférence de presse.

En cette fin de mercato estival, le promu sérésien a accueilli deux renforts : Georges Mikautadze et Dario Del Fabro. L'attaquant prêté par Metz a rejoint la sélection géorgienne tandis que le défenseur loué par la Juventus s'entraîne déjà avec le groupe. "Georges va arriver deux voire trois jours avant la septième journée. Avec Dario, nous avons un défenseur en plus, de qualité et qui va apporter son expérience", a expliqué le technicien espagnol avant de poursuivre. "Nous avons un effectif compétitif désormais mais aussi neuf points au compteur. L'équipe avance et se dirige vers la bonne voie", a souligné l'ancien coach et directeur sportif d'Eupen.

Toutefois, les Métallos ont annoncé une mauvaise nouvelle ce mercredi. "Sami Lahssaini s'est blessé aujourd'hui. Il souffre d'une entorse. Nous allons faire des tests rapidement. J'espère que cela ne sera rien de grave. Concernant le reste du groupe, tout va bien. Mais cette semaine, nous faisons respirer quelques joueurs à l'image de Marius (Mouandilmadji) qui a tout joué jusqu'à maintenant, des soins et du repos", a conclu Jordi Condom.