🎥 Ilias Chair décisif pour sa première titularisation avec le Maroc

Le jeune milieu offensif a participé à la victoire du Maroc contre le Soudan, jeudi soir (2-0).

À 23 ans, Ilias Chair s'installe doucement dans la sélection marocaine. Né à Anvers et formé en partie en Belgique, le milieu offensif avait quitté le centre de formation du Lierse pour celui de QPR en 2017. Quatre ans plus tard, il est devenu une valeur sûre des Queens Park Rangers en Championship et il en a profité pour intégrer la sélection marocaine.

Il avait été appelé pour la première fois en juin dernier et il était titulaire pour la première fois, jeudi soir, contre le Soudan. Une titularisation qu'il a honorée en provoquant le but du break, d'une frappe puissante, déviée par un défenseur soudanais.