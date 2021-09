Direction la Slovaquie pour un jeune ailier belge

Thibaud Verlinden rejoint le DAC 1904, formation de Super Liga (D1) slovaque, jusqu'à la fin de la saison en provenance du Fortuna Sittard.

Le Belge avait quitté l'académie des Blauw & Zwart en 2011 pour celle du Standard, avant de rejoindre Stoke City en 2015. Il avait également été prêté à St. Pauli et à Bolton.

Miné par les blessures, Verlinden espère désormais se relancer dans le club du directeur sportif belge Jan Van Daele.

✍️ Welcome, @ThibaudVerlinde!



The former Belgian youth international arrives from @FortunaSittard in the Netherlands, he has signed a contract until the end of the current season. pic.twitter.com/je4p40V0w2