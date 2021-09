Senne Lynen, la force tranquille de l'Union : "Nous serons prêts si ça se passe moins bien"

L'Union Saint-Gilloise est la belle surprise de cette première partie de saison, et Senne Lynen en est l'un des piliers : lui qui n'était pas un titulaire la saison passée a explosé en D1A. Walfoot a pu s'entretenir avec l'Unioniste, formé à Bruges.

Senne, on imagine que jouer à l'Union en ce moment, c'est un véritable plaisir ...

"Depuis que je suis ici, ça a toujours été un plaisir ! Au début de la saison passée, il a fallu construire avec l'arrivée d'un nouveau coach et de nombreux joueurs. Mais après quelques semaines, la machine était lancée et les victoires n'ont plus cessé de s'enchaîner. Et regardez où nous en sommes, leaders de D1A après six journées ...".

Comme tu le dis, la spirale positive ne s'arrête pas. Mais vous êtes conscients que ça peut changer un jour ?

“Absolument ! Nous en sommes conscients, tant dans le groupe qu'au sein du staff. Et il faut être prêts mentalement à ça, ce qui n'est pas évident, bien sûr. C'est la grande leçon que le staff nous a enseigné : apprendre à perdre. Après tout, nous avons déjà perdu deux matchs de championnat. Mais un vrai creux peut aussi arriver, même si nous espérons le contraire".

Ce qui est frappant, c'est que Felice Mazzù a fait confiance aux mêmes joueurs depuis le début ; il n'a changé les choses que face au Standard. Le noyau peut-il tenir la saison ?

“C'est vrai, le coach a fait trois changements. Les entrants ont d'ailleurs fait un très bon travail. Il n'y a eu aucune perte de qualité, c'est bien. Mais bien entendu, notre noyau n'est pas très large non plus, ce qui peut être un souci.

Toute l'équipe est en grande forme, mais le duo Vanzeir-Undav marche vraiment sur l'eau. Décris-les nous ...

“(rires) Ce sont deux blagueurs ! Deux super mecs. Sur le terrain, ils sont très différents, mais très complémentaires. Ils savent comment se trouver l'un l'autre. Dante prend la profondeur, il a la vitesse, est toujours aux alentours du rectangle et y est très dangereux. Denis participe plus au jeu, il construit les attaques, mais il est aussi incroyablement fort dans l'utilisation de son corps. Et dans la boîte, il est très efficace aussi".

J'ai énormément progressé, oui

Tu as également réussi un superbe début de saison. Tu alternais entre banc et terrain la saison passée, mais maintenant ...

“J'ai énormément progressé ces derniers mois. Par rapport à la saison passée, Mathias Fixelles est parti à Courtrai, donc je savais que j'aurais la possibilité de me battre pour une place au milieu. Et une fois que tu intègres l'équipe et que ça se passe bien, tu y restes. Mais je sais que la saison est encore longue !".

Tu le dis, tu as progressé. Dans quels aspects de ton jeu en particulier ?

"J'ose bien plus sur le plan offensif, j'amène plus de danger. Je crois que je n'ai plus d'appréhension, j'ose quitter mon poste au milieu de terrain. Fin de saison passée et durant la préparation, j'ai beaucoup évolué".

Est-ce que tu aurais cru ça lors de l'été 2020 ? Tu étais arrivé gratuit en D1B depuis Telstar, et te voilà l'une des révélations de D1A ...

"Tout a été très vite pour, j'avoue. C'est aussi grâce à la belle histoire que l'Union est en train d'écrire. Parce que pour le même prix, je signais dans un autre club de D1B et personne n'entendait jamais parler de Senne Lynen ... "

Pour conclure : comment prononcer ton nom, est-ce Lijnen ou Linnen ? (rires) Les commentateurs en Flandre, notamment, hésitent parfois ...

(il éclate de rire) On me le demande souvent, en effet ! Ca se prononce Linnen !".