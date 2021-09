Ribery a fait son choix

Laissé libre par la Fiorentina, le Français va rester en Seria A.

Comme nous vous l'expliquions récemment, la Salernitana a pris contact avec Franck Ribéry (38 ans), libre depuis sa fin de contrat avec la Fiorentina. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'ailier français s'apprête à dire oui à l'équipe promue en Serie A !

Bien décidé à rester en Italie, l'ancien Marseillais a notamment refusé une offre en provenance de Turquie. Et malgré un intérêt de l'Hellas Vérone, Ribéry a donc choisi la Salernitana, qui n'avait plus connu l'élite depuis la saison 1998-1999. Selon nos confrères, l'ex-international français touchera 1,5 M€, sans compter les bonus, dans le club de Salerne, qui devrait vraisemblablement lui faire un contrat d'un an.