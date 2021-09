Sieben Dewaele fait ses adieux à Anderlecht : "Je remercie tout le monde pour ces belles années"

Sieben Dewaele a quitté le Sporting lors du dernier mercato.

Anderlecht s'est séparé du jeune Sieben Dewaele lors de ce mercato. Le joueur de 22 ans a signé au KV Ostende, qui l'a immédiatement prêté au club français de Nancy.

"Je tiens à remercier tout le monde pour ces belles années, le staff ainsi que les joueurs et les entraîneurs qui m'ont fait progresser chaque jour pour devenir le joueur que je suis maintenant. Anderlecht aura toujours une place dans mon cœur", a communiqué le joueur via les réseaux sociaux.

Après ses nombreuses années à Anderlecht, Dewaele espère désormais lancer sa carrière professionnelle via Ostende et Nancy : "Je suis heureux de ce nouveau défi, 4 ans à Ostende dont la première année où je jouerai à Nancy. Je suis impatient d'acquérir de nouvelles expériences et de progresser en tant que joueur."