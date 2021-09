Coupe de Belgique : Le FC Liège sort la tête haute face à Westerlo

Ce dimanche après-midi, le FC Liège recevait Westerlo lors du cinquième tour de la Coupe de Belgique. Ancien joueur des deux formations, Benoît Thans a donné le coup d'envoi.

Le FC Liège savait qu'il n'avait pas été gâté par le tirage lorsqu'il a appris qu'il affronterait Westerlo, le leader actuel de D1B. Les Campinois, qui font partie des favoris pour le titre, comptent pour l'instant sept unités au compteur après trois journées de championnat. De son côté, le matricule 4 reprendra le nouvel exercice face à Tirlemont dimanche prochain.

D'entrée de jeu, les locaux mettront la pression sur le pensionnaire de D1B et Bruggeman viendra mettre difficulté le portier adverse mais ne parviendra pas à trouver une solution pour trouver la faille (5e). Les visiteurs réagiront par la suite avec un centre/tir de Dierckx (13e) et un tir de Vaesen contré par Bustin (15e). C'est le matricule 4 qui ouvrira le score après une magnifique percée de Mouhli. L'ancien Sérésien servira royalement Mouchamps qui l'enverra ensuite au fond des filets (23e), 1-0.

Malgré une bonne organisation liégeoise, les Campinois reviendront au score avant la pause grâce à une frappe puissante pleine lucarne de Vaesen (37e), 1-1. Par la suite, l'arbitre monsieur Federico accordera un penalty très litigieux à Westerlo en fin de première mi-temps que Tuur Dieckx transformera (44e), 1-2.

© photonews

En début de seconde période, Debaty sauvera les siens en effectuant deux arrêts décisifs. D'abord en stoppant un tir à bout portant de Vaesen et ensuite en contrant une tête de De Cuyper (55e). Les Sang et Marine pousseront pour égaliser mais Van Langendonck en décidera autrement en captant une tête de Lallemand (75e) tandis que Mouchamps verra son tir être contré par un défenseur adverse à deux mètres du but (88e). En toute fin de rencontre, Westerlo mettra fin aux espoirs liégeois en tuant la rencontre via un goal de Dierckx (90e), 1-3.

RFC Liège : Debaty, Bustin, Lambot, D'Ostilio (Ronvaux 77e), Nyssen (Van Den Ackerveken 83e), Köse (Besson 77e), Rodes, Mouhli (Prudhomme 64e), Mouchamps, Bruggeman (Lallemand 64e), Perbet

Westerlo : Van Langendonck, Jordanov, Perdichizzi, Van Eenoo, De Cuyper (Daci 87e), Vaesen (N'Diaye 87e), Mabea, Vetokele (Foster 71e), Van Den Keybus, Yameogo (Seigers 57e), Dierckx

Carte jaune : Dierckx (45e), Van Den Keybus (74e), Vaesen (83e)