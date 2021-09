🎥 Roland Lamah marque son premier but avec son nouveau club

Arrivé au mois de mars au Memphis 901 FC, club d'USL (D2 américaine), Roland Lamah a fini par trouver le chemin des filets pour son deuxième match de la saison.

L'ancien joueur d'Anderlecht a marqué le but égalisateur sur corner face au Legion de Birmingham.

Grâce à ce but, Memphis a arraché un point à domicile.

The spark ✨



Roland Lamah's first @ChickfilaMem goal for 901 FC set up the spectacular finish!#MEMvBHM // #DefendMemphis pic.twitter.com/ARPT6pf32Q