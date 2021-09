Kanu évoque son passage à Anderlecht : "Je dépensais tout, surtout pour faire la fête"

Rubenilson dos Santos da Rocha, alias Kanu, a trouvé un nouveau défi à Rupel Boom. L'ancien joueur d'Anderlecht et du Cercle s'est souvenu de son passage chez les Mauves.

Kanu a évoqué son passage au Sporting d'Anderlecht. "Je me sens plus en forme qu'il y a dix ans parce que je suis plus discipliné. Je viens d'une famille pauvre. Quand Anderlecht m'a fait une offre, j'ai soudain reçu beaucoup d'argent. Ce qui est rentré, je l'ai aussi dépensé surtout quand je faisais la fête. Je ne me suis pas assez reposé. Si j'avais eu à l'époque quelqu'un à mes côtés qui m'avait mieux guidé, j'aurais été plus loin que maintenant", raconte-t-il à Het Gazet van Antwerpen.

De nombreuses rumeurs ont circulé après son départ, selon lesquelles il reviendrait un jour. "Bien que j'en ai été très proche une fois, lorsque Besnik Hasi était entraîneur. Il m'a appelé pour me convaincre, mais finalement, il y avait trop de facteurs à prendre en considération. Herman Van Holsbeeck ne voulait me donner qu'un contrat de deux ans, et Terek Grozny espérait aussi récupérer le plus possible des 3 millions d'euros qu'ils avait payés pour moi. Dommage, bien que Besnik et moi nous nous sommes rencontrés quand je suis passé de Courtrai à Al-Raed", a conclu le Brésilien.