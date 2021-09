🎥 Qualifs CdM : l'Italie et l'Allemagne déroulent, l'Angleterre tenue en échec malgré un bijou de Kane, le Pays de Galles accroché

Les éliminatoires en vue du Mondial qatari se poursuivaient ce soir aux quatre coins de l'Europe.

Italie - Lituanie

Le champion d'Europe n'a pas fait dans le détail face à la Lituanie. Kean (11e) ouvrait le score, avant qu'un auto-but d'Utkus (14e) de double l'avance italienne. Raspadori (24e), Kean à nouveau (29e) puis Di Lorenzo (54e) enfonçaient ensuite le clou.

Pologne - Angleterre

Dans un stade Narodowy de Varsovie comble et derrière les rouges et blancs, une superbe frappe frlottante de Kane (72e) mettait les Three Lions aux commandes et calmait tout un stade. Mais SzymaŇĄski de la tête arrachait le nul dans les arrêts de jeu, bien servi par Lewandowski. L'Angleterre reste leader du groupe I, la Pologne est 3e.

ūü§Į | Harry Kane ouvre le score de très très loin ! ūü•ĶūüĒ• #POLENG pic.twitter.com/pYk4GEgAMS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 8, 2021

Islande - Allemagne

La Mannschaft n'a fait quune bouchée de l'Islande à Reykjavík. Gnabry (4e) montrait rapidement la voie à suivre, imité par Rüdiger (24e) et Sané (56e). En fin de partie, Werner (88e) plantait le dernier but allemand.

Kosovo - Espagne

Un but de Pablo Fornals (32e) et un de Ferran Torres (88e) permettent à l'Espagne de garder la tête du groupe B, mais surtout de prendre le large suite à la défaite de la Suède.

Pays de Galles - Estonie

Surprise à Cardiff où les Gallois ont été tenus en échec 0-0 par l'Estonie. Gareth Bale et les siens manquent une occasion de revenir à hauteur de la République Tchèque (2e) au classement.

Grèce - Suède

Malgré la réduction du score de Quaison (80e) en fin de match, les buts de Bakasetas (62e) et Pavlidis (74e) ont permis à la Grèce d'empocher sa première victoire dans ces éliminatoires. L'Anderlechtois Olsson a joué toute la partie alors que Thelin est monté en toute fin de match.

Irlande du Nord - Suisse 0-0

Albanie - Saint-Marin

Manaj (1-0, 32'), Laçi (2-0, 58'), Broja (3-0, 61'), Hysaj (4-0, 68'), Uzuni (5-0, 80')

Hongrie - Andorre

Ádám Szalai (1-0, 9'), Botka (2-0, 18'), Max Llovera (2-1, 82')

ARY Macédoine - Roumanie 0-0

Arménie - Liechtenstein

Mkhitaryan (1-0, 45'), Frick (1-1, 80')