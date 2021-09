Saelemaekers confirme sa prise d'ampleur, Lukebakio s'est troué

Peu d'enseignements à tirer d'un match franchement moyen "en Biélorussie", si ce n'est qu'Alexis Saelemaekers sera difficile à tirer du onze de base. La surprise du chef, Dodi Lukebakio, a vécu un match compliqué.

Alexis Saelemaekers était titulaire et on peut dire qu'on s'en réjouissait après l'excellent match du joueur de l'AC Milan en Estonie, et son but mérité face à la Tchéquie. Clairement, l'ancien du RSCA monte en puissance et devient une option sérieuse pour une place dans le 11. Ce match à Kazan a cependant mal débuté pour lui : dribbles repris par le solide back Zolotov, et grands espaces dans le dos.

Petit à petit, cependant, Alexis est entré dans son match, amenant le danger que peinait à apporter un Trossard qui rentrait beaucoup trop dans le jeu. Tant et si bien que le Milanais pénètrera finalement dans le rectangle et passera son homme ; si Dennis Praet n'avait pas placé le ballon au fond, un penalty aurait pu être sifflé. En seconde période, le flanc droit sera encore arpenté par Saelemaekers, qui enverra centre sur centre, forçant Chernikov à boxer de nombreux ballons. Son geste final : une belle protection de balle pour obtenir un coup-franc qu'Eden Hazard manque de transformer.

Dodi Lukebakio hésitant

Titulaire surprise, Dodi Lukebakio a de son côté souffert de la comparaison. Déjà parce qu'alors que Trossard se cachait, laissant Saelemaekers faire joujou avec la défense adverse, Castagne a pris moins de place, à charge pour l'ailier de Wolfsbourg de créer le danger. De dribbles hésitants en centres trop peu tendus, il n'a pas réussi grand chose.

La seconde période ira de mal en pis, avec en point d'orgue une chevauchée pourtant magnifique ... et ponctuée d'un mauvais choix, une frappe trop enlevée. Trouvé par un beau ballon d'Eden Hazard fraîchement monté au jeu, il terminera son match par un nouveau dribble raté dans le rectangle. Un match à oublier. Il en aura d'autres ...