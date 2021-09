Niels Nkounkou affiche ses ambitions (Standard de Liège) : "Gagner ma place"

L'arrière gauche français a rallié Sclessin cet été en provenance d'Everton.

Formé à Brest et à l’Olympique de Marseille, Niels Nkounkou avait ensuite rejoint Everton où il a disputé sept rencontres. Le back gauche est prêté cette saison au Standard de Liège. "Les contacts avec le Standard existent depuis l'été dernier en fait, mais j'avais rejoint Everton finalement. Je suis venu ici pour avoir du temps de jeu, m'installer dans le groupe et gagner ma place. J'ai hâte de découvrir la D1A", a confié le joueur âgé de 20 ans en conférence de presse.

Arrivé en toute fin de mercato estival, le nouveau venu se sent déjà chez lui. "Mes premières impressions sont très bonnes, j'ai été super bien accueilli par les joueurs et le staff. Il y a une véritable joie de vivre au sein du groupe. Ce n'est jamais facile d'arriver dans un nouveau club donc je suis vraiment content", a expliqué le back gauche polyvalent. "Je peux également évoluer au poste de milieu gauche. Je m'adapte à n'importe quel système de jeu et je veux apporter le plus possible", a ajouté le joueur prêté par les Toffees, mais sans option d'achat. "Cela prouve que le club compte sur moi par la suite."

© photonews

Après un an Angleterre, le natif de Cergy-Pontoise débarque en Belgique. "J'ai bien appris à Everton auprès de Carlo Ancelotti puis ensuite aux côtés de Rafa Benitez. J'ai corrigé mes lacunes et j'ai progressé au niveau de la tactique défensive. Je suis ici à Liège pour grandir et je me réjouis de découvrir les supporters et la belle ambiance qui règne à Sclessin. Je suis prêt à jouer, à gratter un maximum de temps jeu et à afficher de bonnes statistiques. Et surtout aider le Standard de Liège à retrouver l'Europe", a précisé Niels Nkounkou

International français dans les catégories U18 puis U19, Nkounkou était présent dans le noyau tricolore engagé aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. "Un échec non ? De mauvais résultats mais nous avons beaucoup appris. Une superbe expérience", a conclu le joueur âgé de 20 ans.