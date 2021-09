Amir Murillo a-t-il enfin lancé sa saison ?

Michael Murillo a peiné, comme toute son équipe, en première période, avant de se reprendre. Le Panaméen ne réussissait jusque là pas un bon début de saison.

Michael Murillo est passé à côté de sa première période, puis s'est rattrapé en seconde avec une passe décisive et un but. "Ils étaient meilleurs que nous en meilleure période, ils nous mettaient sous pression et ont réussi à marquer. Nous nous sommes repris en deuxième mi-temps et on a vu le résultat", se réjouit le latéral. "Le coach nous a dit d'être plus calmes, de jouer simple et c'est ce qu'on a fait. Les joueurs entrés au jeu ont également beaucoup amené".

Murillo n'est rentré du Panama que ce vendredi après avoir disputé trois rencontres qualificatives au Mondial 2022. "C'était très difficile, oui. Mais j'étais prêt pour ce match", affirme-t-il. "Pas mes meilleurs matchs récemment ? Contre Vitesse, c'était difficile pour tous. Je travaille dur à chaque rencontre. J'ai eu un peu de chance aujourd'hui sur mon but (sourire), mais le but était que ce soit au fond".