Les Diables à la fête ce week-end

En Belgique ou à l'étranger, nos Diables Rouges se sont illustrés de belle manière ce week-end.

Belgique

A nouveau buteur et passeur décisif, Hans Vanaken a contribué à la victoire 3-0 de Bruges face à Ostende. Simon Mignolet était titulaire, tout comme Charles De Ketelaere. Yari Verschaeren, monté en cours de jeu, a également trouvé le chemin des filets pour Anderlecht lors de la large victoire face à Malines, 7-2.

Allemagne

Clean-sheet et victoire pour Casteels et Dodi Lukebakio avec Wolfsburg en déplacement à Greuther Furth. 90 minutes et une victoire 1-3 pour Dedryck Boyata et le Hertha Berlin en déplacement à Bochum. Un super centre décisif de Meunier pour Haaland lors de la spectaculaire victoire de Dortmund à Leverkusen, 3-4. Rencontre dans laquelle Axel Witsel a disputé 66 minutes.

🤩 | Thomas Meunier 🤝 Erling Haaland. 🇧🇪🇳🇴 #B04BVB pic.twitter.com/Whduh4Iezo — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 11, 2021

Angleterre

Les Foxes, avec Youri Tielemans et Thimothy Castagne pendant l'intégralité de la rencontre, ont été défaits 0-1 par Manchester City, où Kevin De Bruyne faisait son grand retour sur le banc. Buteur à la 90e minute, Leandro Trossard a ouvert la marque et a, par la même occasion, donné la victoire à Brighton en déplacement à Brentford. Pour sa part, Christian Benteke a disputé 83 minutes de la belle victoire de Crystal Palace face à Tottenham (3-0). Pour clotûrer le chapitre anglais, Romelu Lukaku a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 de Chelsea face à Aston Villa.

Espagne

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois et Eden Hazard titulaires, s'est imposé 5-2 face au Celta Vigo pour l'inauguration du nouveau Santiago Bernabeu. Avec un but et une passe décisive à la 99e minute pour le but libérateur, Yannick Carrasco a largement contribué à la victoire de l'Atletico Madrid, 1-2 sur la pelouse de l'Espanyol.

😍 | Le Real Madrid est de retour à la casa ! 🏟️⚪ #RealMadridCelta pic.twitter.com/ghxmYDEYvh — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 12, 2021

Italie

Titulaire, Zinho Vanheusden a disputé 45 minutes de la victoire 2-3 de la Genoa à Cagliari. De son côté, Dennis Praet a disputé 17 minutes lors de la victoire 4-0 du Torino face à Salernitana. Trente minutes pour Alexis Saelemakers et une victoire pour l'AC Milan, 2-0 sur sa pelouse face à la Lazio.

France

Jason Denayer buteur de la tête lors de la victoire 3-1 des siens face à Strasbourg et Matz Sels. Belle victoire pour Thomas Foket et Reims, 0-2 sur la pelouse de Rennes.

Portugal

Jan Vertonghen était évidemment titulaire et capitaine pour la victoire 0-5 de Benfica à Santa Clara.

Turquie:

Michy Batshuayi a débloqué son compteur avec Besiktas. Victoire 3-0 face à Yeni Malatyaspor, et un doublé pour Batsman.

Reste du monde

Des débuts réussis pour Toby Alderweireld avec Al-Duhail (90 minutes et une victoire 1-4) dans le championnat Qatari.

De bonne augure pour la suite de la saison.