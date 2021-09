Felice Mazzù fier de ses troupes : "Meilleurs à 10 que notre adversaire"

C'était la folie sur le banc de l'Union lors de l'égalisation de Deniz Undav, dans les derniers instants du match. Une égalisation méritée, selon Felice Mazzù.

L'USG a fait jeu égal pendant une partie de la rencontre avec un Genk que Felice Mazzù porte en haute estime : "Je l'ai dit avant le match, Genk est selon moi l'équipe avec le plus de qualités individuelles et d'équilibre dans son noyau", déclare-t-il en conférence de presse. "Prendre un point ici, ça me va. Nous avons souffert, mais nous aurions également pu marquer une ou deux fois en première période".

Cette fois, cependant, les attaquants de l'Union ont manqué de précision. "Nous aurions dû encore oser plus, même une fois réduits à 10. C'est là qu'on voit le manque d'expérience à ce niveau de certains de mes joueurs", estime Mazzù. "Beaucoup jouaient pour la première fois devant autant de monde. Mais grâce à notre esprit d'équipe, à 10, nous étions meilleurs que Genk. Ce point n'est donc pas volé. Le penalty ? Je n'ai pas revu les images, mais on me dit qu'il était correct", conclut le coach de l'USG.