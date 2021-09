Le coach de Leipzig s'en prend au fair-play financier

La guerre des mots a débuté dans le groupe du Club de Bruges.

Dans les colonnes du journal Kicker ce lundi, l’entraîneur du RB Leipzig Jesse Marsch s’est montré critique envers le Paris Saint-Germain, l’un de ses adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions. Au risque d'agacer le club de la capitale, le technicien américain a notamment mis en avant le projet de l’autre cador présent dans le groupe, Manchester City.

"Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l'équipe la plus homogène, par rapport au PSG, et j'espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression", a déclaré Marsch.

Avant de s'en prendre aux dépenses des deux favoris du groupe A. "Mes résultats en mathématiques à l'école et à l'université étaient tout à fait corrects. Et à ma connaissance, les dépenses de certains clubs par rapport au fair-play financier ne fonctionnent pas vraiment", a assuré le coach du RBL, qui n’est pourtant pas le moins bien loti financièrement avec Leipzig, dont le propriétaire n'est autre que la firme Red Bull.