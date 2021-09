Voici le plan d'Anderlecht pour Adrien Trebel, le U21 le mieux payé au monde

Le Français n'a pas quitté Anderlecht cet été et un retour en équipe A n'est plus possible. Le joueur le mieux payé d'Anderlecht (2,61 millions brut par an) va devoir rester chez les U21.

Hier, Adrien Trebel a joué avec une sélection d'U23 contre le RFC Rapid Symphorinois, où ils ont gagné 0-3 et le médian a marqué le troisième but. Les U21 ont joué leur premier match officiel lundi sur le terrain du STVV, mais Trebel n'a pas été autorisé à y jouer car c'était sur du gazon artificiel et ce n'est pas très bon pour son genou, relate Het Nieuwsblad. Anderlecht l'utilisera dans les réserves, où il aura un rôle de premier plan parmi les jeunes. C'est une année importante pour les Mauves, car les quatre premiers pourront jouer en D1B la saison prochaine. Trebel - à qui il reste encore un an de contrat après cette saison - pourrait également y être utile s'il reste.