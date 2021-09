Youth League: un partage au goût de trop peu pour les jeunes Brugeois?

Le coach des jeunes Brugeois estime qu'il y avait peut-être moyen d'aller chercher la victoire.

Les U19 du Club de Bruges ont été menés à deux reprises par le PSG en ouverture de la Youth League, mais ils sont revenus au score à deux reprises et c'est Romeo Vermant, le fils de Sven, qui a permis aux Blauw en Zwart d'arracher le point du partage à trois minutes du coup de sifflet final.

Et pourtant, le coach brugeois, Rik De Mil, semble avoir autant de regrets que de satisfaction à l'issue de cette rencontre. "Le sentiment est double, parce que nous nous sommes créé assez d'occasions", commente-t-il.

"Évidemment, il y a eu des moments difficiles pour nous, mais si nous avions été plus efficaces, on aurait peut-être pu espérer plus." Les U19 brugeois s'en contenteront et se déplaceront à Leipzig dans deux semaines en deuxième position. Man City, qui a écrasé les Allemands, pointe en tête avec trois unités, devant le PSG et le Club (3) et Leipzig ferme la marche.