🎥 La bourde d'Elias Cobbaut qui coûte cher à Parme

C'est le genre d'image que les supporters d'Anderlecht n'ont que trop pu voir ces dernières années : Elias Cobbaut a bêtement perdu le ballon devant ses buts, laissant Nicolo Fagioli filer pour ouvrir le score. Parme s'inclinera finalement 1-2 face à Cremonese.

Nicolò Fagioli played the full game & scored his first goal with Cremonese in a 2-1 victory over Parma in the Serie B. Not only he scored the goal, he started the attack too. Zanimacchia played the last 32 mins. pic.twitter.com/JBlakWvorZ