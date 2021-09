Coupe de Belgique : L'Union Saint-Gilloise cartonne Lebbeke et passe au tour suivant

Le club bruxellois a répondu présent pour son entrée en lice en Coupe de Belgique ce mardi soir.

Ce mardi soir, l'Union Saint-Gilloise n'a fait qu'une bouchée de Lebbeke, pensionnaire de D3 Amateurs et se hisse en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Les Unionistes se sont imposés 7-0 au Parc Duden.

L'équipe bruxelloise a ouvert le score sur une frappe du Japonais Kaoru Mitoma (16e). Après la pause, Christian Burgess doublera la mise (53e) avant de voir Felipe Avenatti, planter une troisième rose de la tête (57e). Juste après, le portier de Lebbeke déviera dans son but un centre de Lorenzo Paolucci (60e), 4-0. Les visiteurs seront ensuite réduits à dix après la sortie sur blessure d'un joueur et encaisseront encore à trois reprises via des réalisations de Deniz Undav (82e), Lazare Amani (84e) et Teddy Teuma, sur penalty (90e), 7-0.

Dimanche, l'Union accueillera l'Antwerp lors de la 9e journée de D1A.