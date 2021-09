Genk explique la prolongation de Paul Onuachu : "C'est un phénomène"

Genk a réussi à prolonger le contrat de Paul Onuachu. Pourtant, durant l'été, il ne faisait guère de doute qu'il partirait.

La prolongation du contrat de Paul Onuachu s'est accompagnée d'une revalorisation salariale. "Nous voulions remercier Paul pour ce qu'il représente au KRC Genk", déclare Erik Gerits dans Het Belang van Limburg. "Quand un contrat aussi important est prolongé, un nouveau salaire l'accompagne. D'autre part, le lien mutuel est encore renforcé, et nous sommes mieux armés car le joueur n'entre pas dans sa dernière année de contrat après cette saison", souligne le directeur général du club limbourgeois.

"Nous communiquons très ouvertement entre nous, Paul sait aussi que nous ne le bloquerons jamais s'il peut réaliser le transfert de ses rêves. Mais seulement si les conditions sont bonnes pour lui et pour nous. Jusqu'à ce que cela arrive, Paul se sentira parfaitement chez lui ici. Vous pouvez déjà le constater. Onuachu est un phénomène, comme l'ont déjà indiqué notre directeur technique et notre entraîneur. En Belgique et en Europe, pas seulement en termes de chiffres mais aussi dans la manière de jouer ensemble."