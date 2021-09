Le géant chinois Guangzhou Evergrande pourrait bientôt disparaître

Le club cantonais a notamment accueilli de nombreuses stars dans son effectif ces dernières années.

Guangzhou Evergrande a dominé la Chinese Super League pendant une dizaine d'années remportant ainsi 8 fois le championnat, 2 fois la Coupe et 3 fois la Supercoupe. Le club chinois a aussi 2 Ligue des Champions d'Asie à son palmarès. Le club cantonais a été dirigé par des coachs tels que Marcello Lippi, Luiz Felipe Scolari ou Fabio Cannavaro et a également attiré bon nombre de grands joueurs dans ses filets tous attirés par de juteux salaires et des conditions fiscales préférentielles. Des Brésiliens bien connus comme Talisca, Robinho, Paulinho ou encore Alan Carvalho, Ricardo Goulart et Elkeson, naturalisés chinois. Mais aussi d'autres comme Dario Conca, Lucas Barrios, Alberto Gilardino, Alessandro Diamanti et Jackson Martinez.

Evergrande Real Estate Group dans le bourbier

Le principal actionnaire du club, Evergrande Real Estate Group, endetté à hauteur de 300 milliards de dollars, menace désormais de s'effondrer avec le risque d'emporter une partie de l'économie sur son passage. De quoi inquiéter tout le monde financier.

Le deuxième promoteur immobilier chinois, créé en 1996, a connu une ascension fulgurante jusqu'à son introduction à la Bourse de Hong Kong en 2009. Evergrande multiplie les investissements dans les véhicules électriques, le tourisme, l'eau en bouteille et même le football, devenant un conglomérat important du pays. Actuellement, l'entreprise emploie 200.000 personnes même si en réalité, 3,8 millions de personnes dépendent directement du groupe. Des fournisseurs non payés et propriétaires floués ont protesté la semaine dernière devant le siège du groupe à Shenzhen. Le groupe tentaculaire conserverait plus de 1,4 million de logements en construction qu'il n'a plus les moyens d'achever et de remettre à ses propriétaires. Evergrande aurait même fait appel à l'aide du gouvernement pour éviter la banqueroute.

Le Guangzhou FC va-t-il connaître le même sort que le Jiangsu Suning ?

La situation est donc très critique et l'avenir du club est directement concerné. S'il devrait être autorisé à terminer la saison, le Guangzhou FC pourrait bien mettre la clé sous la porte une fois le championnat terminé, à l'image de ce qui était arrivé au Jiangsu Suning il y a quelques mois.