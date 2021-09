Benito Raman, à Anderlecht pour redevenir Diable Rouge ?

Benito Raman est revenu en Belgique cet été, signant à Anderlecht un peu à la surprise générale. Un retour que son agent Peter Smeets a expliqué.

C'est Peter Smeets qui a conseillé à son joueur de revenir en Belgique. Quant au choix d'Anderlecht, il l'explique dans Het Nieuwsblad : "Cela reste un grand club en Belgique, et Anderlecht avait besoin d'un joueur avec de la profondeur. C'est d'ailleurs une tendance de revenir en Belgique, Mignolet l'a fait, Defour l'a fait, Nainggolan désormais. Le niveau est bon ici", souligne-t-il.

Et Benito Raman a une idée derrière la tête avec ce retour : "Il était suivi par 4 équipes belges mais Kompany a pris les choses en main. Quand Benito était à son meilleur niveau à Schalke 04, il a été Diable Rouge. On cherchait une équipe avec laquelle il pourrait retrouver la sélection et Roberto Martinez est souvent présent à Anderlecht".