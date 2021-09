Hein Vanhaezebrouck avant Anderlecht: "On aurait pu gagner tous les matchs"

Le coach des Buffalos admet que le début de saison n'est pas à la hauteur des ambitions, mais il est plutôt optimiste au vu de la qualité des prestations de son équipe.

Après sept rencontres de championnat, La Gantoise traîne dans le bas du classement avec sept petits points au compteur. "On aurait pu gagner tous les matchs et on sait tous pourquoi ce n'est pas arrivé", insiste Hein Vanhaezebrouck, qui regrette le manque d'efficacité de son équipe en zone de conclusion.

Mais il est plutôt positif en ce qui concerne la qualité du football proposé. "Il y a une grande différence entre perdre un match comme ça et perdre un match sans avoir eu voix au chapitre. On fait partie des équipes qui mériteraient plus de points. Les adversaires s'excusent même parfois, comme dimanche à Courtrai. Leur coach a même dit que les Dieux du football avaient été avec son équipe."

Mais HVH le sait aussi: avec seulement sept points, la Gantoise n'a plus de temps à perdre et c'est le moment pour les Buffalos d'engranger des victoires et des unités. Dès jeudi soir à Anderlecht?