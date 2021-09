Marc Brys pas surpris : "Je m'attendais à ce que Sowah réussisse"

Kamal Sowah, fer de lance d'OHL la saison passée, s'impose déjà à Bruges. Il va retrouver ses anciennes couleurs ce vendredi.

La saison passée, Kamal Sowah (21 ans) a participé grandement à la belle saison d'OHL, avec 8 buts et 6 assists en 34 rencontres pour les Louvanistes. Prêté alors par Leicester City, le voilà désormais à Bruges, auquel il a coûté 9 millions d'euros. L'ailier ghanéen est déjà en jambes avec les Blauw & Zwart. "Comment va-t-on l'arrêter ? La première idée qui me vient est de lui tirer le maillot", blague Marc Brys, son ancien coach, dans Het Nieuwsblad à la veille de Bruges-OHL.

Brys n'est pas surpris de la réussite immédiate de Sowah dans un plus grand club. "Je m'attendais à ce qu'il réussisse tout de suite à Bruges, il a un énorme potentiel et s'adapte facilement. C'est génial de voir qu'il était encore ici la saison passée et joue désormais face à Lionel Messi".