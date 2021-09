L'énorme performance de Wellenreuther contre le PSV

Le gardien prêté par Anderlecht a été impérial lors de la victoire de Willem II au PSV ce samedi.

Ce samedi, Willem II s'est imposé au PSV, 2-1 dans ce qui ressemble au plus gros braquage de l'année. Trois tirs, un tir cadré, deux buts. Le scénario est parfait pour Willem II. Si le match a été marqué par Zahavi et le but décisif de Nunnely, le portier prêté par Anderlecht a été déterminant.

🇳🇱 | Eredivisie



3 tirs, 1 cadré… 2-1. Willem II vient de faire le plus gros braquage de la saison contre le gros PSV, qui aura buté sur un grand Wellenreuther avec 8 arrêts. Mais aussi un Che encore buteur !



Ils dépassent même le PSV, avec une deuxième au classement ! pic.twitter.com/5DwqCwCSdt — Feuille de Match (@fdematch) September 25, 2021

En réalisant pas moins de huit arrêts, Wellenreuther a été logiquement élu homme du match. Cette saison, aucun gardien n'a fait autant d'arrêts en Eredivisie. Timon Wellenreuther poursuit donc son bon début de saison, lui qui a été élu il y a quelques jours joueur du mois de Willem II par ses propres supporters.