Coup d'arrêt pour le Sporting de Charleroi

Battus de justesse par Bruges au terme d'une excellente prestation la semaine dernière, les Zèbres ont été nettement moins inspirés contre Malines et subissent leur deuxième revers consécutif contre Malines (0-2).

Privé des services de Shamar Nicholson, Edward Still avait décidé d'aligner Mamadou Fall aux côtés d'Anass Zaroury. De son côté, outer Vrancken alignait le même onze de base que la semaine dernière contre OHL.

Le bon départ carolo, le contre assassin malinois

Et c'est Charleroi qui a pris le jeu à son compte en début de rencontre. Avec, très vite, de premières occasions pour les Zèbres. Anass Zaroury ne pouvait pas profiter d'une mésentente dans la défense malinoise pour filer au but, la frappe de Marco Ilaimaharitra était repoussée d'une jolie claquette par Gaëtan Coucke et la tête de Jules Van Cleemput passait juste à côté de la cible.

Mais le Sporting n'a pas su profiter de son excellent premier quart d'heure pour faire la différence et s'est fait punir sur le premier contre Malinois. Hugo Cuypers lançait parfaitement en profondeur et Nikola Storm ne se loupait pas face à Hervé Koffi: le Mambourg était pris à froid. Et Charleroi mettra du temps à s'en remettre. C'est Malines qui a dominé la deuxième moitié de la seconde période, sans pour autant parvenir à faire le break.

Menés devant leur public, les Zèbres devaient réagir en seconde période, c'est ce qu'ils ont tenté de faire dès le retour des vestiaires. Avec un Akim Zedadka, monté à la place de Jackson Tchatchoua, très entrepreunant sur le flanc droit. Mais, comme en première période, les Zèbres ont manqué de justesse dans le dernier tiers du terrain et ils ont peiné à amener le danger devant Gaëtan Coucke.

Au contraire des Malinois, bien organisés et qui ont enfoncé le clou à dix minutes du terme, sur une frappe à distance de Vanlerberghe. Six sur six pour le Kavé, qui a bien réagi après la claque subie à Anderlecht (six sur six) et qui grimpe à la neuvième place du classement.

Premier coup d'arrêt de la saison en revanche pour le Sporting de Charleroi qui était invaincu lors des sept premières rencontres de la saison et qui subit sa deuxième défaite consécutive dimanche soir. Les Zèbres reculent à la douzième place avec le même nombre de points que leurs adversaires du jour.