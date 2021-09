Antoine Griezmann revient sur son départ du Barça : "Tout est différent"

Antoine Griezmann a inscrit ce mardi son premier but depuis qu'il est revenu à l'Atlético Madrid. De quoi enfin clore le chapitre Barça, difficile pour lui.

Un premier but important : Griezmann a permis à l'Atlético Madrid d'égaliser sur la pelouse de l'AC Milan, pour finalement l'emporter dans les arrêts de jeu sur penalty (Suarez, 90e+7). L'ancien barcelonais est revenu en conférence de presse sur les critiques subies depuis son retour de Catalogne, lui qui n'a pas encore retrouvé tout son impact.

"Il y avait une part de vrai là-dedans, je n'étais pas à l'aise. Je sais que mes équipiers et les supporters en attendent plus de moi et je suis là pour ça, je veux atteindre le plus vite possible mon meilleur niveau", assure Antoine Griezmann. "Il y a eu beaucoup de changements pour moi, tout s'est fait le dernier jour du mercato et c'est une équipe très différente. Je dois m'y habituer le plus vite possible. Je veux rendre les supporters heureux à nouveau et des soirs comme aujourd'hui m'y aideront".