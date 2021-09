Temuri Ketsbaia : "Nous sommes capables de gagner contre La Gantoise"

Ce jeudi soir, La Gantoise affrontera Anorthosis Famagouste lors de la deuxième journée de la Conference League.

Après s'être incliné lors de la première journée de la Conference League face au Partizan, Anorthosis Famagouste veut mieux faire contre La Gantoise. "Ce n'est pas parce que vous perdez le premier match de votre série que tout est fini", a déclaré Temuri Ketsbaia en conférence de presse. "Nous ne devons pas encore désespérer. Demain, nous avons un nouveau match. L'idéal serait de rentrer à la maison avec trois points. Je crois en mon équipe et aux onze joueurs qui débuteront le match. Nous sommes capables de gagner contre La Gantoise", a lâché le coach des Chypriotes.

Famagouste a manqué son début de saison et se trouve actuellement à la dixième place en championnat. "En effet, nous n'avons pas commencé notre propre championnat. Mais c'est la Conference League et nous méritons d'être ici. Nous jouons contre des équipes européennes qui ont un beau stade et surtout une belle pelouse qui nous permet de pratiquer un beau football. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Le football européen est prioritaire pour l'instant. La ligue suivra plus tard. Je connais les problèmes auxquels nous devons faire face. Je ne vais pas changer le système que nous utilisons. Je crois en mon équipe et nous irons chercher le meilleur résultat possible", a prévenu Temuri Ketsbaia.