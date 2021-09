Will Still finalement ... au Standard ?

Alors qu'il était cité comme adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht, Will Still l'est désormais comme T2 ... au Standard.

Les jours passent, et Will Still ne débarque toujours pas à Anderlecht comme certaines sources l'annonçaient. L'actuel adjoint du Stade de Reims avait immédiatement nié la nouvelle sur ses réseaux sociaux (comme nous le relations ici), et les dernières rumeurs semblent confirmer qu'il ne viendra pas au RSCA : d'après nos confrères de La Dernière Heure, Will Still serait désormais en approche ... au Standard de Liège.

Alors que Mbaye Leye pourrait être confirmé dans ses fonctions, Still renforcerait son staff et débarquerait donc à Sclessin. Il quitterait ainsi son poste en Ligue 1 et retrouverait la Belgique après avoir été licencié par le Beerschot au terme de la saison 2020-2021.