" It's Coming Home" et Declan Rice ont motivé l'Italie comme jamais durant l'Euro

Les Anglais pensaient remporter la Coupe d'Europe et écrire l'histoire.

Avant la finale de l'Euro contre l'Italie, le milieu de terrain anglais Declan Rice avait effectué une sortie remarquée sur talkSPORT. "Je peux vous assurer que nous serons dix fois plus motivés qu'eux. Nous sommes prêts à courir, prêts à aller dans des endroits où nous n'avons jamais été auparavant. C'est l'occasion d'écrire l'histoire. Ce n’est pas possible d’y aller et de ne pas tout donner."

En plus de cette sortie médiatique, il y avait un engouement monstrueux en Angleterre, symbolisé par la chanson " It’s Coming Home" reprise à tous les coins de rue. "Entendre cette chanson en boucle et le commentaire de Declan Rice disant que l'Angleterre était 10 fois plus motivée pour gagner que nous... Eh bien, c'est le genre d'erreurs que font les jeunes joueurs. Vous ne dites pas ça ", a confié le défenseur italien dans un entretien pour The Athletic.

"Il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire qu'on veut quelque chose plus que quelqu'un d'autre ou qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. La colère a commencé à monter en nous. Nous voulions leur montrer que la finale n'était pas déjà décidée. Qu'ils n'avaient pas déjà gagné. Il faut toujours se mettre au même niveau que l'adversaire, rester discret et frapper au bon moment", a souligné le joueur de la Juventus.