Jan Vertonghen se livre sur sa fin de carrière

Après la victoire 3-0 face au Barça en Ligue des Champions, Jan Vertonghen s'est livré sur ses plans de fin de carrière.

Jan Vertonghen passe du bon temps en capitale Portugaise : "Oui, j'aime ça. J'ai eu la chance de jouer pour des très grands clubs, et celui-ci en fait partie. Après mon départ de Tottenham, je voulais retrouver un club ambitieux et qui dispute la Ligue des Champions. C'est exactement ce que j'ai trouvé ici" a-t-il déclaré à RTL Nederland.

Si certains espéraient que Vertonghen termine sa carrière à l'Ajax, ils risquent d'être déçus : "Je pense qu'il y a de bonnes chances que je termine ma carrière ici. J'ai 34 ans et il me reste un peu moins de deux ans de contrat. Je n'ai pas l'envie de changer de club et de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. En principe, je ne partirai pas."

Vertonghen et Benfica ont remporté les sept rencontres qu'ils ont disputé en championnat cette saison et comptent quatre points en deux rencontres de Ligue des Champions.