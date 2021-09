Mbaye Leye : "Il faut renouer avec la victoire au plus vite"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège se rendra au KV Malines pour le compte de la dixième journée de la Jupiler Pro League. Après deux défaites de suite, le matricule 16 tentera de renouer avec la victoire derrière les Casernes.

Mbaye Leye devra encore se passer des services de Kostas Laifis ce week-end. "Il s'entraîne individuellement et n'est pas encore prêt. Il faut utiliser la trêve internationale pour qu'il revienne en forme. Merveille Bokadi aussi, mais il effectue les échauffements avec nous et peut toucher à nouveau le ballon. Le reste du groupe est fit et se trouve sur le pont", a indiqué le coach des Rouches.

"Notre adversaire effectue un bon pressing"

Le matricule 16 vient d'enregistrer deux défaites de suite. "Il faut renouer avec la victoire au plus vite et faire le nécessaire pour y parvenir", a souligné le technicien sénégalais avant le déplacement des Rouches au KaVé. "Malines est très bonne équipe qui a eu un faux pas du côté d'Anderlecht et qui est parvenue à réagir par la suite. Notre adversaire effectue un bon pressing et dispose de bonnes individualités comme Storm, Schoofs et Mrabti qui sont en forme. Le plus important sera de résister face à l'intensité malinoise", a précisé l'ancien attaquant avant d'évoquer la clé du match.

"Il faut également minimiser les déchets techniques"

"Nous éprouvons des difficultés à nous créer des occasions, non pas à cause de la qualité de l'équipe, mais bien à cause de cette lucidité offensive. Nous ne sommes pas assez dangereux. Il faut savoir faire les bons choix au bon moment comme cette dernière passe qui peut faire la différence à l'image de celle de Brüls lors du deuxième but trudonnaire. Il faut également minimiser les déchets techniques, car c'est impossible de gagner si c'est trop brouillon", a conclu Leye.