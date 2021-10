Alvaro ne veut pas paniquer: "Nous avons été supérieurs..."

L'Olympique de Marseille n'a pas trouvé la faille ce jeudi soir contre Galatasaray et n'a que 2 points sur six.

Après deux journées en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille, accroché par le Lokomotiv Moscou (1-1) puis Galatasaray (0-0), compte seulement 2 points au compteur. Pour autant, le défenseur central phocéen Alvaro Gonzalez (31 ans, 2 matchs en C3 cette saison) refuse de paniquer par rapport à la suite de la compétition.

"On doit être tranquilles. On a joué deux matchs et je crois qu'on a été très supérieurs à Galatasaray et au Lokomotiv. Il reste quatre matchs et si on gagne le prochain, on va monter au classement. Je crois que si on continue comme ça, la victoire va arriver. Parfois, tu fais mal les choses et tu gagnes. Je crois qu'à Moscou et ce jeudi, on a bien fait les choses et la victoire n'est pas arrivée. Je suis content de comment on a joué. Je crois qu'on va faire les choses comme ça à Rome, et qu'on va gagner. On parlera plus tranquillement après", a jugé l'Espagnol devant les médias.

Prochain rendez-vous sur la pelouse de la Lazio Rome le 21 octobre prochain.