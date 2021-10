Ameen Al-Dakhil : "Interdit de perdre après ces deux défaites"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège se rendra au KV Malines pour le compte de la dixième journée de la Jupiler Pro League. Après deux défaites de suite, le matricule 16 tentera de renouer avec la victoire derrière les Casernes.

Ameen Al Dakhil avait rouge lors du Clasico. "Je l’ai appelé le soir même, heureusement il ne dormait pas encore à minuit", a confié Mbaye Leye en conférence de presse. "J’ai beaucoup d’estime pour lui. Je le considère comme un titulaire indiscutable dans mon équipe. Il a fait de très bon matchs contre des buteurs comme Onuachu et Vossen. Il a beaucoup de maturité et sait d’où il vient. Je peux mettre ma main à couper qu'il ne va pas changer sa personnalité au fil du temps comme d'autres joueurs", a confié le T1 des Rouches.

Le jeune défenseur central a digéré son exclusion précoce face à Anderlecht et en a tiré des enseignements. "Je pensais recevoir une jaune mais, je comprends que l’arbitre m’ait exclu étant donné que j'étais le dernier homme. J’ai reçu beaucoup de soutien, sur les réseaux sociaux. Mais je dois tout faire pour que cela ne se reproduise plus. J'ai parlé avec le coach directement après le match. Je n'aime pas faire des fautes comme celle-là. Il m'a dit que c'était normal de commettre des erreurs étant donné que je suis un jeune joueur. Je vais rencontrer des moments compliqués lors de mon aprentissage. C'est le processus", a confié le joueur belgo-irakien avant d'évoquer son intégration au sein du noyau A des Rouches. "Ca fait plaisir d'avoir un coach comme ça qui fait te confiance. C'est rare d'avoir des clubs comme le Standard qui font joueur les jeunes joueurs. Je me donne à fond et je donne tout", a expliqué le Rouche.

Le matricule 16 doit relever la tête et aller s'imposer à Malines après avoir enregistré deux défaites de suite à Sclessin. "Nous devrons essayer de garder un peu plus le ballon, nous le perdons trop vite. Nous devons également réussir cette dernière passe car nous avons trop peu d'occasions. C’est interdit de perdre après ces deux défaites, nous sommes obligés de gagner. Pour nous et pour nos supporters", a conclu le défenseur.