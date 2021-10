🎥 Le premier but européen de Yorbe Vertessen

Le jeune Belge a débloqué son compteur européen jeudi soir.

Le PSV n'a fait qu'une bouchée de Sturm Graz, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe d'Europa League (1-4) et Yorbe Vertessen a participé à la fête.

Auteur d'un but et un assist en championnat cette saison, le jeune Belge, monté au jeu en fin de rencontre, a inscrit son tout premier but sur la scène européenne. Il s'agit du cinquième but avec le PSV du Diablotin, qui avait trouvé l'ouverture pour la première fois, le 2 mai dernier, en EreDivisie contre Heerenveen.