Le PSG et Haaland, ça se précise

On le sait, Mbappé est en fin de contrat avec le PSG. Du coup, les Franciliens sont déjà à la recherche d'autres pistes.

En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) pourrait quitter le vice-champion de France en titre au terme de la saison pour le Real Madrid. Face à cette menace, le club de la capitale française assure ses arrières en étudiant des pistes pour éventuellement le remplacer avec une priorité donnée au buteur du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 5 matchs et 7 buts en Bundesliga cette saison), d'après les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport ce vendredi.

Alors que le Real représente aussi une option pour le Norvégien, le PSG se trouve très bien placé sur ce dossier grâce aux excellentes relations entre le directeur sportif parisien Leonardo et l'agent du prodige Mino Raiola, qui poussent tous les deux pour cette opération. Afin de boucler ce mouvement, le PSG devra consentir à un énorme investissement avec une indemnité de transfert estimée à 90 millions d'euros et des demandes salariales évaluées à 50 millions d'euros par an. Sans parler bien sûr des commissions...