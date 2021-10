Les supporters du Standard attendaient leurs joueurs de pied ferme à l'Académie

Sans surprise, les supporters du Standard étaient furieux après la rencontre à Malines et le retour à Liège ne s'est pas passé sans encombre.

Un groupe d'ultras attendait en effet les joueurs liégeois de pied ferme à l'Académie du Standard, où ils se rendent généralement après chaque rencontre à l'extérieur. Une prolongation, donc, des protestations ayant eu lieu sur le terrain à Malines. Une banderole explicite ("Allez tous vous faire enc...") et de la pyrotechnie étaient de sortie pour faire passer un message clair : la prestation du Standard au Kavé était inacceptable.

Mais les ultras liégeois en furent pour leurs frais : les joueurs, prévenus par la police, ne sont jamais arrivés à l'Académie et ont rejoint leur famille ailleurs. Mais une chose est sûre : la confrontation entre les Rouches et leur public est inévitable, et on peut s'attendre à un climat tendu lors du prochain match à Sclessin. La trêve internationale arrive à point nommé ...