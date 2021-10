Benito Raman à nouveau supersub : "On doit toujours gagner ce match"

Benito Raman a encore jailli du banc pour sauver Anderlecht, confirmant son statut de meilleur buteur des Mauves.

Benito Raman était clair après le partage face au Club de Bruges : "Ce match, ce sont des points perdus. Au vu des occasions qu'on se procure en seconde période, on doit toujours le gagner. En première mi-temps, c'est différent, on se retrouve menés et Hendrik sauve deux frappes de Bruges", déclare le buteur anderlechtois. "Mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes vraiment procurés beaucoup de possibilités. Un score de 1-1, c'est ok, mais ce n'est pas génial non plus".

Pour Raman, Anderlecht a été "bien supérieur" à Bruges dans le jeu, avec un bémol : l'efficacité. "Ce qu'il a manqué, c'est simple, c'est un but", sourit-il. "Pour gagner, il suffit de marquer un but de plus que l'adversaire et nous n'y sommes pas arrivés aujourd'hui". Sans la montée au jeu de son n°9, le RSCA aurait même peiné à égaliser.

Un "vulgaire" supersub ?

Pour la deuxième fois consécutive, Benito Raman a marqué en montant au jeu. "J'ai longtemps eu cette étiquette de supersub dans ma carrière et visiblement, c'est de nouveau le cas (sourire). Ma montée permet aussi d'amener quelque chose collectivement car j'aime presser haut et courir beaucoup, c'est bon pour l'équipe", estime l'intéressé.

Vincent Kompany, de son côté, évacue le sujet : "C'est la différence avec les saisons passées, j'ai de la profondeur sur le banc en attaque. Un jour Zirkzee ou Verschaeren jouera, un autre Benito. Je ne sais pas vous dire s'il restera un joker". Avec un quatrième but en JPL, il est en tout cas meilleur buteur du club, ex-aequo avec Zirkzee (et en compte deux de plus en Europe).