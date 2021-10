Openda offre la victoire à Vitesse au bout d'un match de 103 minutes

Deux buts qui offrent la victoire à Vitesse, et des arrêts de jeu qui ont donné du travail à l'arbitre.

Ce dimanche, Vitesse Arnhem a battu Feyenoord dans l'un des chocs de ce dimanche en Eredivisie. Les deux buts de Vitesse ont été marqués par Lois Openda (6' et 46'). En face, Guus Til avait égalisé entre les deux buts du joueur prêté par Bruges (2-0). Cyriel Dessers est monté à la 68ème.

A noter que dans cette rencontre, il y a eu 13 minutes d'arrêts de jeu et que dans ces 13 minutes, deux joueurs de Vitesse ont été expulsés: Bero et ... Buitinck qui venait de monter au jeu 2 minutes plus tôt.

Au classement, Vitesse recolle au peloton en étant à la 7ème place en Eredivisie.