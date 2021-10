John van den Brom ne "comprend pas" comment Genk s'est fait surprendre à Eupen

En supériorité numérique et avec un but d'avance, les Limbourgeois ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras.

Les Libmourgeois pensaient pourtant avoir fait le plus dur quand Ike Ugbo a donné l'avance au sien, dix minutes après l'exclusion de Jordi Amat. "Je ne comprends pas. On était dans une situation favorable. On s'est battu nous-mêmes, c'est inexplicable", regrette John van den Brom.

"Quand on continue à avancer et qu'on ne revient plus derrière, on se met dans les problèmes", analyse le coach de Genk qui estime que ce n'est pas la première fois que ses joueurs perdent des points de la sorte. "A l'Union, déjà, on s'était fait avoir en fin de match. J'espérais que nous en avions tiré les leçons, mais ce n'était visiblement pas le cas."